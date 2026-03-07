NEWS

Prommegger im Parallel-Slalom in Spindlermühle am Podest vorbei

Olympiasieger Benjamin Karl verzichtete auf die Anreise, bei den Frauen wird Sabine Payer beste Österreicherin.

Prommegger im Parallel-Slalom in Spindlermühle am Podest vorbei Foto: © GEPA
Beim Snowboard-Weltcup im Parallel-Slalom in Spindleruv Mlyn hat Andreas Prommegger nach einer Disqualifikation im Viertelfinale Platz sieben belegt.

Sabine Payer blieb ebenso im Viertelfinale hängen und wurde Achte, Martina Ankele kam auf Platz 14.

Die Siege gingen an den Italiener Maurizio Bormolini und die Japanerin Tsubaki Miki. U.a. hatte Arvid Auner als 17. die Qualifikation für die K.o.-Runde verpasst.

PGS-Olympiasieger Benjamin Karl verzichtete auf die Reise.

