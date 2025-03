Nächstes Kapitel der Anzug-Causa: Norweger disqualifiziert

Die Anzug-Skandale im Skispringen finden anscheinend einfach kein Ende.

Auch bei der Qualifikation für das Skiflug-Weltcupfinale in Planica erwischt es wieder drei Athleten. Der Norweger Isak Andreas Langmo, US-Talent Tate Frantz und der Slowene Ziga Jancar werden allesamt wegen eines regelwidrigen Anzugs disqualifiziert.

Vor allem die Disqualifikation des norwegischen Springers sorgt natürlich für Aufsehen, da mit Marius Lindvik, Johann André Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen und Kristoffer Eriksen Sundal praktisch der gesamte A-Kader gesperrt ist.

Deshalb und aufgrund der Disqualifikation von Langmo schafft es kein einziger Norweger ins Finale.

Zwei Österreicher in den Top-Ten, Deutschland überragt

Alle sieben ÖSV-Adler überwinden hingegen die Quali-Hürde. Am nächsten an den Top-Plätzen dran sind Daniel Tschofenig (10.) und Stefan Kraft (8.). Ganz vorne stehen mit Andreas Wellinger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler, der wie Michael Hayböck am Ende dieser Saison aufhört, drei Deutsche.

