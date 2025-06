Nach Anzug-Skandal: Norwegens Skispringer haben neuen Coach

Es war der Aufreger des vergangenen Weltcupwinters im Skispringen, als norwegische Skispringer bei der WM in Trondheim mit illegalen Anzügen an Wettkämpfen teilnahmen.



In Folge dessen wurde vor drei Wochen Magnus Brevig von seinen Agenden als Cheftrainer entbunden. Mittlerweile hat der Norwegische Skiverband mit Rune Velta einen Nachfolger präsentiert. Dieser betreute zuletzt die Schweizer Skispringer und führte Gregor Deschwanden auf den sechsten Rang im Gesamtweltcup.

Bei den Norwegern unterschreibt er einen Einjahresvertrag, der neben seiner Rolle als Cheftrainer auch die Verantwortung für das tägliche Training am Standort Oslo umfasst.

Velta war als Aktiver Weltmeister

Dort war der 35-Jährige bereits vor seinem Engagement in der Schweiz in der Nachwuchsarbeit tätig.

Sportdirektor Jan-Erik Aalbu wird in einer Pressemitteilung zitiert: "Ich bin sehr froh, dass Rune da ist. Wir haben eine wichtige Person gefunden, die das norwegische Skispringen auf die nächste Stufe bringen wird." In dieser Woche leitet Velta schon sein erstes Trainingscamp.

Die Rückkehr nach Norwegen erklärte er mit familiären Gründen. Velta war auch als aktiver Skispringer erfolgreich. 2015 holte er bei der WM in Falun Gold von der Normalschanze.

Preisgeld-Ranking: Diese Skispringer cashten 2024/25 voll ab