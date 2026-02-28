Lisa Eder verpasst Heimsieg in Hinzenbach hauchdünn

Das erste von zwei Weltcup-Skispringen der Frauen an diesem Wochenende in Hinzenbach geht an Weltcup-Dominatorin Nika Prevc.

Die Slowenin feiert am Samstag den 36. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Dieser ist jedoch ein hart erkämpfter. Prevc liefert sich nämlich ein enges Battle mit Lisa Eder um den Sieg.

Die 24-jährige Österreicherin, die nach dem ersten Durchgang nur drei Punkte zurückliegt, legt mit ihrem zweiten Sprung die Tageshöchstweite von 89,5 Meter vor, Prevc rettet am Ende aber die drei Punkte über die Ziellinie.

Eder und Prevc setzen sich mit ihren Leistungen vom Rest des Feldes ab. Olympiasiegerin Anna Odine Ström liegt als Dritte bereits 20,3 Punkte zurück.

Eder: "Es waren zwei brave Sprünge"

Acht Bewerbe vor Schluss hat Prevc 566 Punkte Vorsprung auf die Japanerin Nozomi Maruyama, die am Samstag über Platz 13 nicht hinauskommt. Eder, die zum zehnten Mal in dieser Saison auf dem Stockerl landet, fehlen als Gesamtdritter 823 Zähler auf Prevc.

Auch wenn die Salzburgerin durchaus zufrieden resümierte, klingt doch auch etwas Enttäuschung über den knapp verpassten zweiten Saisonsieg durch. "Es waren zwei brave Sprünge, nicht die Ausreißer nach oben", meint die 24-Jährige. Ihr Motto für Sonntag (15.20 Uhr): "Locker bleiben und Spaß haben."

Julia Mühlbacher belegt am Samstag als zweitbeste Österreicherin den zwölften Platz (-39,1 Punkte).