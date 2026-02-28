Benjamin Moser läuft abermals aufs Weltcup-Stockerl!

Großartiger Erfolg für Benjamin Moser im Langlauf-Sprint in Falun!

Der 28-Jährige schafft es zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Sprint-Finale im Weltcup und wird dort gleich auf Anhieb Dritter.

Moser muss sich am Ende nur Langlauf- und Olympia-Dominator Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) und dessen Landsmann Lars Heggen (NOR/+0,4 Sek.) geschlagen geben.

Moser geht als Dritter mit 1,6 Sekunden Rückstand über die Ziellinie und holt damit sein zweites Weltcup-Podest nach dem zweiten Platz beim Heat-Massenstart im Rahmen der Tour de Ski Ende 2025.

Moser mit starken Vorstellungen

In seiner Spezialdisziplin Sprint hatte Moser bisher achte Plätze als Weltcup-Topergebnisse verzeichnet. Am nächstjährigen WM-Schauplatz kommt der Tiroler nach mäßiger Qualifikation als 17. in die K.o.-Durchgänge.

Sein Viertelfinale gewinnt er souverän, im Halbfinale kommt er als hauchdünner Zweiter seines Laufs weiter. Im Kampf um den Sieg sind letztlich nur der bei den Olympischen Spielen zu sechs Goldenen gestürmte Klaebo bei seinem 108. Weltcupsieg und der 20-jährige Heggen schneller.

Michael Föttinger (45.) und Distanzspezialist Mika Vermeulen (63.) bleiben wie Magdalena Scherz (35.) bereits in der Qualifikation hängen.

Bei den Frauen geht der Sieg am Samstag an Sprint-Olympiasiegerin Linn Svahn aus Schweden. Sie siegt vor der Norwegerin Kristine Stavaas Skistad (NOR/+0,3 Sek.) und Nadine Fähndrich (SUI/+3,7 Sek.).