NEWS
Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus
Das Fernbleiben hat aber einen erfreulichen Grund.
Der Vaterfreuden entgegenblickende Stefan Kraft wird wie auch zuletzt in Ruka am Wochenende beim Skisprung-Weltcup in Wisla fehlen.
Der ÖSV nominierte am Mittwoch für die Einzelbewerbe am Samstag (ab 14:45 Uhr im LIVE-Ticker) und Sonntag wie auch schon zuletzt Jonas Schuster anstelle des Falun-Siegers Kraft.
Im österreichischen Frauen-Aufgebot für Wisla nicht mehr dabei ist Chiara Kreuzer, die in den ersten Wettkämpfen der Olympia-Saison schlecht abgeschnitten hatte.