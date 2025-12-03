NEWS

Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus

Das Fernbleiben hat aber einen erfreulichen Grund.

Der Vaterfreuden entgegenblickende Stefan Kraft wird wie auch zuletzt in Ruka am Wochenende beim Skisprung-Weltcup in Wisla fehlen.

Der ÖSV nominierte am Mittwoch für die Einzelbewerbe am Samstag (ab 14:45 Uhr im LIVE-Ticker) und Sonntag wie auch schon zuletzt Jonas Schuster anstelle des Falun-Siegers Kraft.

Im österreichischen Frauen-Aufgebot für Wisla nicht mehr dabei ist Chiara Kreuzer, die in den ersten Wettkämpfen der Olympia-Saison schlecht abgeschnitten hatte.

