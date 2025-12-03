NEWS

ÖSV-Talent nach schwerem Sturz lange out

Bei einem Sturz im Europacup zieht sich ÖSV-Hoffnung Maja Waroschitz eine schwere Knieverletzung zu. Die 19-Jährige wird damit monatelang fehlen.

ÖSV-Talent nach schwerem Sturz lange out Foto: © GEPA
Schlechte Nachrichten für Ski-Talent Maja Waroschitz!

Wie der ÖSV mitteilt, kam die 19-jährige Technikerin beim Europacup-Riesenslalom in Zinal (SUI) schwer zu Sturz. Dabei verletzte sich Waroschitz am Knie und wurde für weitere Untersuchungen in die Privatklinik Hochrum bei Innsbruck gebracht.

Dort bestätigten sich erste Befürchtungen - eine MRT-Untersuchung gab schließlich Gewissheit: Die Tirolerin zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes, sowie des Außenmeniskus im linken Knie zu, weshalb Waroschitz nun eine längere Pause bevorsteht.

Wie lange diese andauert, ist unklar, es dürfte sich jedoch um mehrere Monate handeln. Eine notwendige Operation wurde bereits durchgeführt und verlief positiv.

