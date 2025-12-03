NEWS

Biathlon: ÖSV-Athleten bei Norwegischem Doppelsieg abgeschlagen

Bester Österreicher wird Routinier Simon Eder.

Biathlon: ÖSV-Athleten bei Norwegischem Doppelsieg abgeschlagen
Die norwegischen Biathleten dominieren den ersten Weltcup-Einzelbewerb nach dem Rücktritt der Bö-Brüder.

Johan-Olav Botn feiert am Mittwoch in Östersund über 20 km nach makellosem Schießen und Laufbestzeit 57,7 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Uldal seinen Premierensieg.

2,3 Sekunden hinter Uldal verhindert der Schwede Sebastian Samuelsson vor Sivert Guttorm Bakken und Sturla Holm Laegreid einen noch größeren Triumph für Norwegen. Simon Eder wird 25.

Österreicher abgeschlagen

Der Routinier aus Salzburg traf 18 der 20 Scheiben und liegt inklusive der beiden Strafminuten 4:29,3 hinter dem Sieger. Fredrik Mühlbacher (41.), Patrick Jakob (61.) und Fabian Müllauer (91.) verpassen allesamt die Punkteränge.

Im Frauen-Rennen am Dienstag war Anna Gandler als beste ÖSV-Athletin 19. geworden. Am Wochenende folgen in Schweden noch Sprint und Verfolgung für beide Geschlechter.

