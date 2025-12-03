NEWS

Wetterwarnung! Olympische Fackelübergabe in Athen ausgebremst

Aufgrund einer aufrechten Unwetterwarnung findet die Fackelübergabe in Athen an die italienische Delegation in stark verkürzter Form statt.

Wetterwarnung! Olympische Fackelübergabe in Athen ausgebremst Foto: © GETTY
Wegen erwarteter Unwetter am Donnerstag wird die Übergabe des olympischen Feuers an die italienische Delegation für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo nur in stark verkürzter Form stattfinden.

Das teilte das griechische Olympische Komitee (HOC) mit. Das künstlerische Programm entfällt, gezeigt wird nur der protokollarische Teil der Zeremonie – mit weniger Mitwirkenden als geplant. Aus Sicherheitsgründen sagte das HOC auch die Teilnahme von Schulgruppen ab.

Tausende Kinder aus der Region Athen können damit den traditionellen Moment im vollständig aus Marmor gebauten Panathinaiko-Stadion – Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 – nicht erleben.

Die Übergabe soll am Donnerstag wie vorgesehen um 11.00 Uhr Ortszeit (10.00 MEZ) beginnen. Das olympische Feuer war am 26. November in Olympia entzündet worden. Der Start des Fackellaufs in Italien ist für Samstag geplant. Die Winterspiele sollen am 6. Februar eröffnet werden.

