Neuerliche Machtdemonstration von Nozomi Maruyama!

Nach ihrem überlegenen Sieg am Vortag gewinnt die Japanerin auch das zweite Weltcup-Einzelspringen der Frauen in Lillehammer in beeindruckender Manier.

Sie verweist die Norwegerin Heidi Dhyre Traaserud mit bereits 28,8 Punkten Rückstand auf Rang zwei. Dritte wird Vorjahresdominatorin Nika Prevc (-33,2).

Lisa Eder, am Vortag noch Dritte, muss sich nach Platz acht im ersten Durchgang mit Endrang zwölf begnügen und ist damit beste Österreicherin. Julia Mühlbacher belegt Platz 17, Hannah Wiegele erreicht den zweiten Durchgang nicht.