ÖSV-Adler verpassen Stockerl beim 2. Lillehammer-Springen

Nach dem ÖSV-Dreifach-Erfolg am Samstag müssen die Österreicher am Sonntag kleinere Brötchen backen.

ÖSV-Adler verpassen Stockerl beim 2. Lillehammer-Springen Foto: © GEPA
Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewinnt am Sonntag das zweite Weltcup-Männer-Springen in Lillehammer.

Mit 3,2 Punkten Rückstand landet der Slowene Domen Prevc auf Rang zwei, der Deutsche Felix Hoffmann komplettiert das Podest.

Für die Österreicher läuft es nach dem Dreifach-Sieg am Samstag diesmal nicht optimal: Stefan Kraft wird als Fünfter bester ÖSV-Athlet. Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stephan Embacher landen auf den Rängen sieben bis neun.

Zudem schaffen es auch noch Manuel Fettner (15.) und Maximilian Ortner (18.) in die Weltcup-Punkteränge.

Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Skispringen
Dreifachsieg! ÖSV-Adler triumphieren in Lillehammer

Skispringen LIVE: Erstes Einzel-Springen in Lillehammer

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Eder kann bei Maruyama-Sieg nicht an Podest anknüpfen

Skispringen LIVE: Einzelspringen der Männer in Lillehammer

Lisa Eder springt in Lillehammer aufs Podest

