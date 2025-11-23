ÖSV-Adler verpassen Stockerl beim 2. Lillehammer-Springen

Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewinnt am Sonntag das zweite Weltcup-Männer-Springen in Lillehammer.

Mit 3,2 Punkten Rückstand landet der Slowene Domen Prevc auf Rang zwei, der Deutsche Felix Hoffmann komplettiert das Podest.

Für die Österreicher läuft es nach dem Dreifach-Sieg am Samstag diesmal nicht optimal: Stefan Kraft wird als Fünfter bester ÖSV-Athlet. Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stephan Embacher landen auf den Rängen sieben bis neun.

Zudem schaffen es auch noch Manuel Fettner (15.) und Maximilian Ortner (18.) in die Weltcup-Punkteränge.