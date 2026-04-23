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Grünes Trikot: FIS plant neue Wertung im Skispringen

Ab der kommenden Saison wird es wohl für die besten jungen Athleten eine besondere Startnummer geben.

Grünes Trikot: FIS plant neue Wertung im Skispringen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIS plant für die kommende Skisprung-Saison einige Neuerungen.

Eine der Ideen ist ein neues Ranking der besten Skispringerinnen und Skispringer unter 23 Jahren.

Das bestätigte FIS-Renndirektor Sandro Pertile dem polnischen Portal "skijumping.pl". Damit solle der Nachwuchs stärker in den Fokus rücken.

Grünes Trikot

Geplant sei die Einführung eines vermutlich grünen Trikots, welches die Besten in der U23-Altersklasse tragen dürfen, ähnlich dem gelben Trikot für die Führenden im Gesamtweltcup.

Umgesetzt werden soll die Idee bei den Männern und Frauen.

Embacher hätte heuer gewonnen

Am Ende der Saison sollen die besten jungen Skispringerinnen und Skispringer zudem in einer eigenen Siegerehrung gefeiert werden.

Als Vorbild gelten ähnliche Konzepte etwa im Biathlon, wo es schon länger eine Nachwuchswertung gibt.

Im vergangenen Weltcup-Winter hätte diese Wertung bei den Männern übrigens ÖSV-Adler Stephan Embacher gewonnen.

Beschlossen ist die Einführung allerdings noch nicht, mehr Details könnten bei der Sitzung der FIS Anfang Mai folgen.

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