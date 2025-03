FIS greift durch! Lindvik und Forfang suspendiert

Die FIS gibt am Mittwoch die Suspendierung von drei norwegischen Team-Offiziellen und zwei aktiven Springern bekannt. Grund dafür ist die mögliche Verwicklung in die Anzug-Manipulationen der Norweger bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim.

Teamtrainer Magnus Brevik, Assistenztrainer Thomas Lobben, Servicemitarbeiter Adrian Livelten und die Athleten Marius Lindvik und Johann Andre Forfang wurden von der FIS informiert, dass sie formell vom FIS Ethik- und Compliance-Büro untersucht werden.

Die fünf Männer sind mit sofortiger Wirkung vorläufig von der Teilnahme an FIS-Veranstaltungen und an Veranstaltungen, die von einem nationalen Skiverband organisiert werden, suspendiert, bis das Untersuchungs- und Urteilsverfahren abgeschlossen ist.

Anpassung der Anzugskontrolle

Auf Ersuchen der externen Ermittler des unabhängigen Ethik- und Compliance-Büros der FIS wurden am Dienstag alle Sprunganzüge beschlagnahmt, die von norwegischen Teams bei der Ski-WM getragen wurden - sowohl im Skispringen als auch in der Nordischen Kombination, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Die Anzüge werden im Rahmen der laufenden Ermittlungen zur erneuten Überprüfung vorgelegt.

In Anbetracht der Schwere des Falles in Trondheim wird die Anzugskontrolle für den Rest der FIS-Weltcup-Saison im Skispringen und in der Nordischen Kombination unverzüglich angepasst.

Diese Anpassungen werden noch am Mittwoch Abend bei der Mannschaftsführersitzung in Oslo/Holmenkollen diskutiert und formalisiert und kurz danach veröffentlicht.

Vion: "Beunruhigend und enttäuschend"

"Die Situation ist natürlich äußerst beunruhigend und enttäuschend", verlautete FIS-Generalsekretär Michel Vion in einem am Mittwoch veröffentlichten Statement. Man arbeite seit dem Wochenende mit dem unabhängigen Ethik- und Compliance-Büro der FIS und der FIS-Verwaltung kontinuierlich daran, "so schnell wie möglich eine umfassende und gründliche Untersuchung durchzuführen und gleichzeitig Fairness und ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten".

Skispringen beruhe auf Präzision und die Ausrüstung spiele eine wichtige Rolle. "Das Einzige, was für die FIS zählt, ist, dass der Sport frei von jeglicher Form von Manipulation ist. Wir werden nichts unversucht lassen, um sicherzustellen, dass Respekt und Fairness herrschen - in diesem konkreten Fall und in unserem gesamten System."

Kontrollen werden sofort angepasst

Die FIS gab zudem bekannt, dass wegen der Tragweite des Falles die Anzugskontrolle im Skispringen und der Nordischen Kombination für den Rest der Weltcup-Saison "sofort angepasst" wird. Noch am Mittwochabend sollten die Änderungen bei der Mannschaftsführersitzung in Oslo diskutiert und formalisiert werden. Sollten in weiterer Zukunft drastische Änderungen bei den Ausrüstungsvorschriften nötig sein, dann werde man dies auch veranlassen.

Lindvik und Forfang waren bei der WM beim Männer-Teambewerb in der Mannschaft der Gastgeber gestanden und hatten Bronze geholt, beide waren auch im "versilberten" Mixed-Team der Norwegerinnen und Norweger gestanden und vor Österreich gelandet. Lindvik hat auf der Normalschanze vor dem Deutschen Andreas Wellinger und dem Österreicher Jan Hörl Gold gewonnen.

In einer für Donnerstag (14.30 Uhr) angekündigten Pressekonferenz am Holmenkollen in Oslo wollen Vion, Skisprung-Renndirektor Sandro Pertile und der Renndirektor für Nordische Kombination, Lasse Ottesen, über die Entwicklungen konkreter informieren.