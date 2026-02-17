"Toller Trainer" - Österreicher ist Kandidat bei DSV-Springern

Wer übernimmt ab der nächsten Saison als Bundestrainer der deutschen Skispringer?

Schon vor einiger Zeit gab der aktuelle Trainer, Stefan Horngacher bekannt, dass er nach diesem Winter zurücktreten werde. Ein Nachfolger des 56-jährigen Tirolers wurde bislang nicht gefunden.

Wird die Stelle intern nachbesetzt?

Gerüchte um Alexander Stöckl als potenziellen Nachfolger tauchten bereits vor einer Woche auf.

Nun äußert sich DSV-Sportdirektor Horst Hüttel zur Thematik und bringt einen weiteren Österreicher ins Rennen: Thomas Thurnbichler. Seit seinem Ende als Cheftrainer des polnischen Teams arbeitet er bereits beim deutschen Ski-Verband - und zwar als Coach der Junioren.

"Ein sehr interessanter Mann. Ein toller Trainer. Eine tolle Persönlichkeit", erzählt Hüttel im Gespräch am "ZDF"-Mikro. Der Verband sei "sehr froh", ihn in den eigenen Reihen zu haben.

Doch ist Thurnbichler ein ernsthafter Kandidat für den Cheftrainer-Posten? "Das war er ja schon in Polen", wollte der Sportdirektor keine klare Antwort geben. Eine Entscheidung soll ohnehin erst in den nächsten Wochen fallen.