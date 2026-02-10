Übernimmt wieder ein Österreicher bei den deutschen Skispringern?

Wird zum dritten Mal in Folge ein Österreicher Cheftrainer der deutschen Skispringer?

Bis Ende der laufenden Saison bleibt der Tiroler Stefan Horngacher noch Bundestrainer, das kündigte er bereits im Oktober des letzten Jahres an.

Vor Horngacher (Amtsantritt 2019) war mit Werner Schuster (2008-2019) ein Vorarlberger Cheftrainer des DSV-Teams. Seit 19 Jahren sind die deutschen Skisprung-Männer also in österreichischer Hand.

Wieder ist ein Österreicher Top-Kandidat

Wie die norwegische Tageszeitung "Dagbladet" berichtet, dürfte sich daran auch in Zukunft nichts ändern. So sei Alexander Stöckl laut dem Bericht der Topkandidat auf die Nachfolge von Horngacher.

Von 2011 war der 52-Jährige 13 Jahre lang Trainer der Norweger, anschließend bis Februar 2025 Sportdirektor der Polen. Seitdem agiert er als Berater von Kasachstans Verband.