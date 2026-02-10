NEWS

Übernimmt wieder ein Österreicher bei den deutschen Skispringern?

Der Skisprung-Trainer der Deutschen wird sein Amt nach dieser Saison zurücklegen. Laut einem Bericht sei wieder ein Österreicher Top-Kandidat auf die Stelle.

Übernimmt wieder ein Österreicher bei den deutschen Skispringern? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wird zum dritten Mal in Folge ein Österreicher Cheftrainer der deutschen Skispringer?

Bis Ende der laufenden Saison bleibt der Tiroler Stefan Horngacher noch Bundestrainer, das kündigte er bereits im Oktober des letzten Jahres an.

Vor Horngacher (Amtsantritt 2019) war mit Werner Schuster (2008-2019) ein Vorarlberger Cheftrainer des DSV-Teams. Seit 19 Jahren sind die deutschen Skisprung-Männer also in österreichischer Hand.

Wieder ist ein Österreicher Top-Kandidat

Wie die norwegische Tageszeitung "Dagbladet" berichtet, dürfte sich daran auch in Zukunft nichts ändern. So sei Alexander Stöckl laut dem Bericht der Topkandidat auf die Nachfolge von Horngacher.

Von 2011 war der 52-Jährige 13 Jahre lang Trainer der Norweger, anschließend bis Februar 2025 Sportdirektor der Polen. Seitdem agiert er als Berater von Kasachstans Verband.

Mehr zum Thema

"Frust überwiegt" - ÖSV-Adler nach erstem Bewerb enttäuscht

"Frust überwiegt" - ÖSV-Adler nach erstem Bewerb enttäuscht

Olympia
19
ÖSV-Adler fliegen auf der Normalschanze an Edelmetall vorbei

ÖSV-Adler fliegen auf der Normalschanze an Edelmetall vorbei

Olympia
8
Olympia-Springen auf der Normalschanze: das Ergebnis

Olympia-Springen auf der Normalschanze: das Ergebnis

Olympia
Olympia LIVE: Skispringen der Männer auf der Normalschanze

Olympia LIVE: Skispringen der Männer auf der Normalschanze

Olympia
20
Benjamin Karl deutlich: "Es ist eine Ego-Sache“

Benjamin Karl deutlich: "Es ist eine Ego-Sache“

Olympia
Olympia am Ort des ersten WC-Sieges - Hauser: "Ein Neustart"

Olympia am Ort des ersten WC-Sieges - Hauser: "Ein Neustart"

Biathlon
Ski LIVE: Team-Kombi der Frauen - das Ergebnis

Ski LIVE: Team-Kombi der Frauen - das Ergebnis

Olympia

Kommentare

Wintersport Skispringen DSV Alexander Stöckl Stefan Horngacher