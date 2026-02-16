Gold! Hörl und Embacher springen zum Team-Olympiasieg

Österreich ist Olympiasieger im Super-Teambewerb der Männer!

Jan Hörl und Stephan Embacher setzen sich in überlegener Manier über drei Durchgänge gegen die Konkurrenz durch und holen damit das erste Edelmetall für die ÖSV-Adler bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina.

Silber geht an Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen. Über Bronze darf Norwegen (Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal) jubeln.

Fünf Springer vor dem Ende setzt auf einmal starker Schneefall und Aufwind ein. Nach einer kurzen Unterbrechung wird das Springen dann abgebrochen und das Ergebnis nach dem 2. Durchgang wird als Endergebnis hergenommen.

