Am Montag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) findet mit dem Super-Teambewerb der Männer die letzte Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Olympischen Winterspielen 2026 statt.

Für Österreich steht das Duo Jan Hörl und Stephan Embacher am Start, die sich durchaus Hoffnungen auf Edelmetall machen dürfen.

Auf der Großschanze wurde Jan Hörl beim Einzelspringen immerhin Fünfter und damit bester Österreicher. Hinter wurde Stephan Embacher guter Siebenter.

Bislang wartet Österreich bei den Olympischen Spielen 2026 noch auf eine Skisprung-Medaille.

