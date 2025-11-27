NEWS

"Chance für Olympia": Hirner startet bei Spezialspringen in Falun

Die Nordische Kombiniererin wird das ÖSV-Quartett im schwedischen Falun ergänzen. Damit öffnet sich für die 22-Jährige ein "Türchen Richtung Olympia".

"Chance für Olympia": Hirner startet bei Spezialspringen in Falun Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner wird ab Freitag beim Weltcup der Spezialspringerinnen in Falun mit dabei sein.

Sie ergänzt im WM-Ort von 2027 damit das Quartett Lisa Eder, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele. Da die Kombination der Frauen nicht olympisch ist, könnte sich für Hirner so eine Möglichkeit auf die Teilnahme an den Winterspielen in Italien bieten. Es ist ihr erster internationaler Leistungsvergleich.

"Bisschen Nervosität dabei"

"Natürlich ist auch ein bisschen Nervosität dabei - eher im Sinne von positiver Anspannung, weil es endlich wieder losgeht. Auch wenn dieses erste Kräftemessen bei den Spezialspringerinnen stattfindet, bin und bleibe ich eine Nordische Kombiniererin und richte meinen Schwerpunkt weiterhin auf den Saisonstart in Trondheim in der kommenden Woche", wird Hirner in einer Aussendung des ÖSV zitiert.

"Türchen für Olympia"

Cheftrainer Thomas Diethart erklärte, dass sich "durch die Veränderung im Team ein Türchen in Richtung Olympische Winterspiele geöffnet" habe.

"Eine Chance, die sie nutzen und einfach einmal ausprobieren kann." Mit Veränderung im Team meinte er den verletzungsbedingten Ausfall von Eva Pinkelnig sowie den Umstand, dass mit Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger zwei Leistungsträgerinnen ihre Karriere beendet hatten.

Verlorene Sprungschanzen: von Olympia-Glanz in den Verfall

Trampolino Italia - Cortina d' Ampezzo (ITA)
Certak - Harrachov (CZE)

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Halbzeit-Leader Kraft fällt zurück - Embacher am Falun-Podest

Halbzeit-Leader Kraft fällt zurück - Embacher am Falun-Podest

Skispringen
Nordische Kombi: Lamparter jetzt der große Gejagte?

Nordische Kombi: Lamparter jetzt der große Gejagte?

Nord. Kombi
Nach Rekord: Kraft legt aus erfreulichen Gründen Pause ein

Nach Rekord: Kraft legt aus erfreulichen Gründen Pause ein

Skispringen
ÖSV-Asse wollen im Copper-RTL an Sölden-Ergebnisse anknüpfen

ÖSV-Asse wollen im Copper-RTL an Sölden-Ergebnisse anknüpfen

Ski Alpin
Kreuzbandriss bestätigt: Saisonaus für Schweizer Ski-Star

Kreuzbandriss bestätigt: Saisonaus für Schweizer Ski-Star

Ski Alpin
2
Skiweltcup heute LIVE: Super-G der Männer in Copper Mountain

Skiweltcup heute LIVE: Super-G der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Nordische Kombination Lisa Hirner Thomas Diethart