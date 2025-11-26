Im schwedischen Falun steht am Mittwoch das zweite Einzelspringen der Männer auf dem Programm (ab 15:10 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Beim ersten Bewerb in Falun auf der Normalschanze konnte sich ÖSV-Adler Stefan Kraft nicht nur den Tagessieg schnappen, sondern darüber hinaus auch noch die Spitze der ewigen Punkterangliste erklimmen.

Mit nun 15.811 Weltcup-Punkten löste Kraft den Finnen Janne Ahonen ab. Folgt am Mittwoch auf der Großschanze prompt der nächste Streich, oder hat die Konkurrenz etwas dagegenzusetzen?

Der erste Durchgang startet um 15:10 Uhr!

Das Springen im LIVE-Ticker: