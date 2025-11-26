NEWS

Nach Rekord: Kraft legt aus erfreulichen Gründen Pause ein

Der ÖSV-Adler erwartet gemeinsam mit seiner Frau ein Kind und kehrt deswegen früher in die Heimat zurück.

Stefan Kraft gelang am Dienstag in Falun ein großer Meilenstein. Mit seinem Sieg löste er den Finnen Janne Ahonen als Rekordhalter mit den meisten Weltcup-Punkten ab.

Nach dem Rekord wird der Österreicher nun am Donnerstag in seine Heimat zurückkehren und die bereits zuvor angekündigte Baby-Pause einlegen. "Es ist daheim alles ruhig. Ich möchte aber unbedingt bei der Geburt dabei sein", zitierte die "Krone" den Überflieger.

Erstes Kind im Anflug

Der dreimalige Weltmeister und seine Frau Marisa erwarten für den 2. Dezember ihr erstes Kind.

Wann der 32-Jährige dann in den Weltcup zurückkehrt, ließ er noch offen. "Fünf Wochen auszulassen, spielt sich nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen."

Ersatzmann von Kraft wird im finnischen Ruka am Wochenende Jonas Schuster sein.

