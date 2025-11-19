ÖSV-Adler greifen in Lillehammer wieder an

"Schanze frei" heißt es ab Freitag in Lillehammer. Aus Sicht der internationalen Konkurrenz beginnt die Jagd auf Daniel Tschofenig und Co., denn Österreichs Skispringer haben die vergangene Saison dominiert.

Im Weltcup prägte ein Dreikampf zwischen dem achtfachen Saisonsieger Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft die Szene. Für ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl natürlich kein Grund zur Überheblichkeit: "Das Momentum war ganz oft auf unserer Seite", erinnert er sich.

Der 49-jährige Tiroler sieht die Erfolge abgeklärt. "Es ist echt viel passiert letztes Jahr, die Jungs sind gut gesprungen. Wenn du in dem Flow drinnen bist, geht alles relativ leicht von der Hand."

Aber auch nach einer guten Saison ist die Suche nach weiterem Potenzial der Athleten Basis für die nächste. Und diese hat es mit den Höhepunkten Vierschanzen-Tournee, Skiflug-WM und natürlich den Olympischen Spielen in sich.

Im Sommer lief nicht alles nach Plan

"Es ist nicht alles ganz so frei und ohne Probleme gegangen, wie man es sich wünscht, aber alles ist auf gutem Weg", stellte Widhölzl im APA-Gespräch fest.

Keiner seiner Top 3 blieb im Sommer von Rückschlägen verschont. "Der Tschofi war zweimal verletzt. Er hat relativ viel versäumt, ist jetzt aber körperlich extrem gut unterwegs. Krafti hatte am Anfang Probleme mit seiner Patellasehne und Jan ein bisserl Rückenprobleme", zählt Widhölzl auf. Tschofenig habe am längsten gebraucht, den körperlichen Rückstand einzuholen. "Er hat ewig lang keine Sprünge gehabt, ist jetzt beim letzten Kurs in Innsbruck aber cool gehupft."

Kraft sei sehr stabil und Hörl auch schon den ganzen Sommer konstant. "Er hat heuer nochmals einen Schritt gemacht." Auch Team-Oldie Manuel Fettner, der mit 40 Jahren seine 25. und letzte Saison bestreitet, hat einen guten Eindruck beim Chef hinterlassen. "Der springt lässig und ist immer noch gut."

Für den 17 Jahre jüngeren Maximilian Ortner sieht Widhölzl nach dessen Durchbruchsjahr "die schwierigste Saison" vor der Brust.