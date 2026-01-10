NEWS

Trotz sechs Strafrunden: Italienischer Sieg in Oberhofen

Der italienische Sprintsieger schnappte sich damit auch die Weltcupführung vom abwesenden Botn. Die ÖSV-Frauenstaffel schafft ein Top-Ten-Resultat.

Der italienische Sprintsieger Tommaso Giacomel hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Oberhof ein besonderes Kunststück geschafft: Er gewinnt in der Verfolgung trotz sechs Strafrunden.

Zum Drüberstreuen holt er sich vom nicht nach Deutschland gereisten Norweger Johan-Olav Botn die Weltcupführung. Kein Österreicher schaffte die Qualifikation für die Verfolgung.

In der Frauen-Staffel wurden die ohne Lisa Hauser angetretenen Österreicherinnen bei einem Sieg Frankreichs Achte.

Giacomel hatte nach je zwei Fehlschüssen bei den ersten drei Schießeinlagen 56 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Beim zweiten Stehendschießen blieb er aber fehlerfrei und profitierte überdies von zahlreichen Fehlschüssen der Konkurrenz.

Der Norweger Martin Uldal hatte nach dem 12,5-km-Rennen schließlich 4,5 Sek. Rückstand, der Schwede Sebastian Samuelsson 8,8. Die übrigen Staffel-Podestplätze bei den Frauen gingen an Norwegen (+53,7 Sek.) und Deutschland (+1:28,4 Min.), das ÖSV-Quartett Dunja Zdouc/Anna Gandler/Lea Rothschopf/Anna Juppe lag 3:12,5 zurück.

