Sensationell! ÖSV-Duo im RTL in Val d'Isere am Podest

Sensationelles Ergebnis für Österreichs Riesentorläufer in Val d'Isere.

Gleich zwei ÖSV-Athleten landen bei schwierigen Bedingungen auf der berühmt-berüchtigten Face de Bellevarde auf dem Podest. Hinter Sieger Marco Odermatt, der nach saisonübergreifend drei Ausfällen wieder zurück am obersten Riesentorlauf-Podest ist, stehen Patrick Feurstein und Stefan Brennsteiner am Stockerl.

Die Top drei trennen nur zwölf Hundertstel. Für Odermatt ist es der insgesamt vierte Riesentorlauf-Sieg in Val d'Isere.

Rennergebnis >>>

Feurstein macht 22 Plätze gut

Feurstein sorgt dabei für die Überraschung schlechthin. Der Vorarlberger nutzt im Finale seine frühe Startnummer und die damit einhergehenden besseren Sichtverhältnisse ideal aus und katapultiert sich um ganze 22 Plätze nach vorne auf Rang zwei - nur acht Hundertstel hinter Odermatt.

Stefan Brennsteiner, im ersten Durchgang als Vierter bester Österreicher, landet nur vier Hundertstel hinter Feurstein auf Rang drei (+0,12),

Feller und Braathen ausgeschieden

Manuel Feller, 16. nach dem 1. Durchgang, wird im Finale von einem Schlag in der Piste von der Ideallinie abgebracht und fährt in der Folge an einem Tor vorbei. Für den Tiroler ist es in seinem vierten Antreten in dieser Saison der vierte Ausfall.

Auch Lucas Pinheiro Braathen, mit dem roten Trikot des Führenden im RTL-Weltcup ins Rennen gegangen, sieht das Ziel nicht.

Noel Zwischenbrugger verpasst mit 3,44 Sekunden Rückstand den zweiten Durchgang knapp. Lukas Feurstein ist in Lauf eins 4,05 Sekunden zurück und rauscht damit am zweiten Durchgang vorbei, genau wie Fabio Gstrein. Raphael Haaser und Joshua Sturm scheiden aus.

Ergebnis des RTL in Val d'Isere:

Im Riesentorlauf: Odermatt zieht mit Ligety gleich