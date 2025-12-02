NEWS

Beaver Creek: Verkürzte Abfahrt schon am Donnerstag?

Die FIS tüftelt aktuell am Programm für Beaver Creek. Wegen schwieriger Schnee-Bedingungen könnte die Abfahrt vorgezogen werden.

Beaver Creek: Verkürzte Abfahrt schon am Donnerstag? Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die schwierigen Schneeverhältnisse und wenig erbaulichen Wetterprognosen zwingen den Internationalen Skiverband FIS bei den Alpin-Weltcuprennen in Beaver Creek zur Improvisation.

Wie FIS-Renndirektor Markus Waldner am Montag (Ortszeit) erklärte, werden die Abfahrt und der Super-G aufgrund des Schneemangels im unteren Bereich auf verkürzter Strecke durchgeführt. Zudem könnte die Abfahrt um einen Tag auf Donnerstag vorverlegt werden. Der Super-G ist für Samstag angesetzt.

Die besten Bedingungen wohl am Donnerstag

Laut aktuellen Wettervorhersagen wird es am (heutigen) Dienstag, an dem das erste Training geplant ist, nur leicht schneien, am Mittwoch dann stärker.

Nach derzeitigem Stand dürften die äußeren Bedingungen für ein Rennen am Donnerstag am besten sein, für Freitag ist wieder eine Schlechtwetterfront angekündigt. "Daher könnte der Donnerstag eine Option für die Abfahrt sein", sagte Waldner im Ö3-Interview. Die Entscheidung werde spätestens Mittwochfrüh Ortszeit fallen, so der Südtiroler.

Donnerstag-Abfahrt wurde in Vorwoche gestrichen

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Bewerbe - Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesentorlauf am Sonntag - geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die Donnerstag-Abfahrt gestrichen.

Während der Zeitplan noch offen ist, herrscht zumindest über die Streckenführung Klarheit. Die Fahrer schwingen in den Speedrennen bereits kurz nach dem "Golden-Eagle" auf Höhe des "Harrier-Sprungs" ab, die Fahrzeit reduziert sich dadurch um etwa zehn Sekunden.

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Belgien
Brasilien

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Alternative zu Copper Mountain: Zwei Skigebiete im ÖSV-Fokus

Alternative zu Copper Mountain: Zwei Skigebiete im ÖSV-Fokus

Ski Alpin
Nach schwerem Sturz: Cyprien Sarrazin arbeitet an Comeback

Nach schwerem Sturz: Cyprien Sarrazin arbeitet an Comeback

Ski Alpin
"Überall konkurrenzfähig": ÖSV-Team hat Selbstvertrauen getankt

"Überall konkurrenzfähig": ÖSV-Team hat Selbstvertrauen getankt

Ski Alpin
3
VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

ICE Hockey League
Wird Didi Kühbauer unterschätzt?

Wird Didi Kühbauer unterschätzt?

Bundesliga
Kapitän Araujo fehlt Barcelona auf unbestimmte Zeit

Kapitän Araujo fehlt Barcelona auf unbestimmte Zeit

La Liga
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
54
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Markus Waldner Beaver Creek Herren-Abfahrt Abfahrts-Weltcup