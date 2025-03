presented by

Dominik Paris hat sein Faible für Kvitfjell am Sonntag bestätigt. Der 35-jährige Südtiroler gewann nach seinem Abfahrtssieg am Freitag auch den verkürzten Super-G. Paris feierte seinen 24. Weltcupsieg, den bereits sechsten in Kvitfjell.

Vorjahressieger Vincent Kriechmayr fuhr als bester Österreicher mit 0,49 Sekunden Rückstand auf Platz fünf.

Ergebnis des Super-G >>>

Den Super-G-Weltcup sicherte sich zum dritten Mal in Serie Marco Odermatt. Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz landete in der Tageswertung hinter James Crawford (CAN) und Miha Hrobat (SLO) auf Rang vier.

Ergebnis des Super-G in Kvitfjell:

Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten