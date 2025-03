presented by

Dominik Paris hat die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in dieser Woche in Kvitfjell gewonnen.

Bei Frühlingsbedingungen setzte sich der 35-Jährige am Freitag erstmals seit Dezember 2023, als er den Gröden-Klassiker in seiner Südtiroler Heimat gewonnen hatte, wieder an die Spitze des Klassements. Marco Odermatt fixierte unterdessen mit Platz zwei de facto seinen vierten Triumph im Gesamtweltcup en suite.

Bester ÖSV-Athlet ist Stefan Babinsky als Neunter. Bei für Kvitfjell um diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen, einer mit Salz behandelten Piste im unteren Teil und phasenweise Wind verpassten Vincent Kriechmayr und Stefan Eichberger die Top Ten.

Ergebnis der Abfahrt in Kvitfjell: