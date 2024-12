presented by

Für die alpinen Ski-Männer stehen wieder Speed-Bewerbe an. In Gröden steht am Freitag zunächst ein Super-G auf dem Programm (ab 11:45 im LIVE-Ticker >>>).

Startliste für den Super-G in Gröden >>>

Bisher fand in dieser Saison ein Super-G statt, diesen gewann Marco Odermatt. Hinter ihm folgte mit Cyprien Sarrazin ein weiteres Speed-Ass, auf Rang drei überraschte der Österreicher Lukas Feurstein. Handbruch! Wie Feurstein trotzdem in Gröden startet >>>

Im vergangenen Jahr war Gröden für Österreich zumindest ein guter Boden. Vincent Kriechmayr gewann den Super-G vor Teamkollege Daniel Hemetsberger und Marco Odermatt.

Der Super-G im LIVE-Ticker:

