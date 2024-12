Raphael Haaser hat sich bei seinem Ausfall im Riesentorlauf von Val d'Isere "nur" ein Kreuzband stark überdehnt und muss deshalb sechs Wochen pausieren. Das gab der ÖSV am Sonntag bekannt.

Für den 27-jährigen Tiroler ist das im WM-Jahr ein großer Rückschlag. Die Titelkämpfe in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) starten in sieben Wochen. In Courchevel/Meribel holte Haaser die Bronzemedaille in der Kombination.

Haaser startete mit einem siebten Rang im Sölden-Riesentorlauf in die Saison, danach ging es für den Dritten der Super-G-Wertung 2023/24 nicht leicht von der Hand.

