Am Mittwoch (1. Durchgang ab 16:30 Uhr/2. Durchgang ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Sun Valley der letzte Weltcup-Riesentorlauf der Männer in der laufenden Saison auf dem Programm.

Eröffnet wird das Rennen vom Schweizer Thomas Tumler, der den bislang einzigen Saison-Riesenslalom in den USA (Beaver Creek) für sich entscheiden konnte. Marco Odermatt, der bereits die kleine Kristallkugel für den Riesentorlauf sicher hat, beschließt die Topgruppe mit Nummer sieben.

Als erster Österreicher wird sich Stefan Brennsteiner ins Rennen stürzen. Er hat die Nummer zwölf.

Insgesamt vier Österreicher am Start

Mit Patrick Feurstein (13) findet sich ein weiterer ÖSV-Läufer in der Gruppe der besten 15 wieder.

Ebenfalls am Start sind Marco Schwarz (18) und Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser (21). Auf einen Weltcup-Sieg im Riesentorlauf warten Österreichs Männer jedoch bereits seit Februar 2023. Damals gewann Schwarz, ebenfalls in den USA (Palisades Tahoe), seinen bislang einzigen Riesenslalom im Weltcup.

