Flutlicht an für den ersten Kracher im Slalom-Monat!

Madonna di Campiglio läutet heute den Jänner ein, der mit seinen zahlreichen Klassikern als das ultimative Highlight für die Technik-Spezialisten gilt. Auf der legendären „3Tre“ geht es heute um Prestige und den ersten Sieg im neuen Jahr. LIVE-Ticker>>>

Slalom-Monat Jänner: Wer setzt das erste Ausrufezeichen?

Für die Slalom-Asse beginnt jetzt die intensivste Zeit des Winters. Mit Madonna di Campiglio als Auftakt startet eine Serie von Rennen, die über die kleinen Kristallkugel entscheiden kann.

Die Stimmung im Trentino ist wie immer elektrisierend – doch wer behält im Stangenwald die Nerven?

Das ÖSV-Lager blickt mit Spannung und einer gewissen Ungeduld auf den heutigen Abend. Trotz solider Ansätze warten die österreichischen Techniker rund um Manuel Feller noch immer auf den ersten Podestplatz der laufenden Slalom-Saison.

Schafft es heute einer der rot-weiß-roten Athleten, die Flaute zu beenden und rechtzeitig zum Jänner-Auftakt unter die Top 3 zu fahren? Die Konkurrenz rund um Noel, Kristoffersen und Co. ist bereit für ein echtes Hundertstel-Spektakel!

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 18:00 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Nachtslalom LIVE: Wer bändigt die „3Tre“? Platzt heute endlich der Knoten für die ÖSV-Slalom-Herren?