Brennsteiner schrammt in Beaver Creek am Podest vorbei

Stefan Brennsteiner kann nach seinem Sieg in Copper Mountain im Riesentorlauf in Beaver Creek nicht nachlegen.

Der Salzburger muss sich mit Platz vier (+0,41) begnügen, aufs Podest fehlen ihm am Ende lediglich sieben Hundertstel.

Die entscheidenden Hundertstel verliert Brennsteiner aber schon im 1. Durchgang: Er bleibt gleich bei der ersten Schlüsselstelle mit der Hand im Tor hängen und verliert einen Skistock - und damit auch Zeit.

Ergebnis des RTL in Beaver Creek >>>

Odermatt und Brennsteiner ex aequo

Den Sieg holt sich Marco Odermatt. Der Schweizer distanziert die Konkurrenz im ersten Lauf um 0,86 Sekunden, macht es im Finale aber nochmal spannend. Letztlich gewinnt er 0,23 Sekunden vor Alex Vinatzer (ITA), der erstmals in seiner Karriere im Riesentorlauf am Podest steht, und Henrik Kristoffersen (NOR/+0,34).

Für Odermatt ist es der 49. Weltcup-Sieg, der vierte in der laufenden Saison.

Damit liegen Odermatt und Brennsteiner im Riesentorlauf-Weltcup mit 200 Punkten nun gleichauf an der Spitze.

Feurstein macht 20 Plätze gut

Eine Aufholjagd legt im 2. Durchgang Lukas Feurstein hin. Der Vorarlberger macht ganze 20 Plätze gut und landet schlussendlich auf Rang 10 (+0,89).

Für Marco Schwarz geht es hingegen zwölf Plätze zurück auf Rang 22. Weltmeister Raphael Haaser belegt Platz 28.

Patrick Feurstein und Joshua Sturm verpassen die Final-Qualifikation.