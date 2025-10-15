NEWS

Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere

Der Rücktritt des Technik-Spezialisten hatte sich bereits angebahnt. Nun verkündet er die Entscheidung offiziell.

Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere Foto: © GEPA
Mathieu Faivre beendet seine Karriere als Skifahrer!

Das gibt der dreifache Weltmeister am Mittwoch-Abend selbst via "Instagram" bekannt.

"Die Entscheidung war nicht einfach", meint der 33-Jährige in seinem Video-Posting, denn das Skifahren habe eine "Flamme in mir entfacht, die mich durch all die Jahre begleitet hat".

Weltmeister in drei Disziplinen

Seine erste Gold-Medaille bei einer WM gewann Faivre 2017 in St. Moritz, als er mit den Franzosen im Teambewerb gewann. 2021 holte er in Cortina sogar zweimal Gold, neben dem Sieg im Parallelrennen entschied er auch den Riesentorlauf für sich.

Doch der prägende Moment in Faivres Karriere dürfte wohl ein Jahr später gewesen sein, wie der Technik-Spezialist selbst in seinem Abschieds-Video anklingen ließ:

"Es war als wäre plötzlich alles abgefallen", meinte der Franzose hinsichtlich Olympia-Bronze in Peking: "Dieses Gefühl, alles erreicht zu haben, was man sich seit seiner Kindheit gewünscht hatte."

"Alles für meine Karriere gegeben"

Schon im Anschluss daran fühlte sich Faivre danach, "jeden Teil meiner Reise erkundet und absolut alles für meinen Sport und meine Karriere gegeben zu haben."

In den darauffolgenden Saisons ließen - wohl auch deshalb - seine Leistungen nach. Und trotzdem wäre Faivre ein Kandidat für das französische Weltcup-Team gewesen. Doch schon im Mai entschied er sich dagegen, Teil der Auswahl zu sein.

Diese Entscheidung galt bereits als erstes Indiz eines Rücktritts, der nun offiziell erfolgte.

