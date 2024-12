presented by

Vincent Kriechmayr fährt beim Super-G der Männer in Bormio seinen ersten Podestplatz in dieser Weltcup-Saison ein.

Der Oberösterreicher stand letztmals am 18. Februar 2024 in Kvitfjell am Stockerl, im norwegischen Ski-Ort konnte er den Super-G für sich entscheiden.

Kriechmayr muss nur Fredrik Moeller den Vortritt lassen, der 24-jährige Norweger feiert auf der fordernden Stelvio seinen Premierensieg im Ski-Weltcup und ist 0,20 Sekunden schneller als der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021. Rennergebnis >>>

Auf Platz drei schiebt sich mit Startnummer 27 der Schweizer Alexis Monney (+0,24 Sek.), der tags zuvor die Abfahrt gewinnen konnte. Hinter ihm folgen seine Landsmänner Stefan Rogentin (+0,42), der erneut nicht fehlerfreie Marco Odermatt (+0,45) und Franjo von Allmen (+0,64).

Hemetsberger und Babinsky in den Top Ten

Daniel Hemetsberger (+0,66) fährt mit Platz sieben sein bestes Weltcup-Resultat seit dem zweiten Platz im Super-G im Dezember 2023 in Gröden ein, Stefan Babinsky (+0,93) klassiert sich als Zehnter ebenfalls noch unter den Top Ten.

Felix Hacker (+1,23) wird nach tollen Zwischenzeiten 14., Vincent Wieser (+2,18) erreicht Platz 23. Andreas Ploier (+2,96) und Manuel Traninger (+3,30) landen außerhalb der Punkteränge.

Otmar Striedinger hätte ebenfalls Chancen auf ein gutes Resultat gehabt, doch der Kärntner kommt im Schlussteil zu Sturz, übersteht diesen aber unbeschadet.

Das Rennen wird von einem schweren Sturz des Schweizers Gino Caviezel überschattet, der mit Startnummer eins im Mittelteil bei einem Tor einfädelt und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden muss.

Das Ergebnis des Super-G in Bormio:

