presented by

Aufatmen bei allen Ski-Fans!

Wie der französische Ski-Verband am späten Samstagnachmittag mitteilt, ist Abfahrts-Star Cyprien Sarrazin aus dem künstlichen Koma erwacht. Der 30-Jährige sei nun "wach und bei Bewusstsein", wie es in der Mitteilung heißt. Zudem sei "sein Zustand stabil".

Sarrazin wurde nach seinem schweren Sturz auf der "Stelvio" in Bormio wegen eines Subduralhämatoms erfolgreich am Kopf operiert und danach vorerst in das künstliche Koma versetzt. Nun gibt es zwar erste Besserungszeichen, der Franzose werde aber "für eine noch unbestimmte Zeit unter Beobachtung" bleiben, wie Dr. Stephane Bulle, Arzt des französischen Skiteams, erklärt.

Sarrazin nicht einziges Opfer der Abfahrt

Auf der "Stelvio" zog sich nicht nur der amtierende Vize-Weltcupsieger in der Abfahrt eine schwere Verletzung zu. Auch der Schweizer Josua Mettler wird eine Zwangspause einlegen müssen.

Nach seinem Sturz am Freitag vermeldet Swiss Ski, dass sich der 26-Jährige Kreuzbandrisse in beiden Kniegelenken sowie auch je einen Innenband- und Innenmeniskusriss zugezogen hat.

Lokalmatador Pietro Zazzi erlitt bei seinem Sturz einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Suite à son opération vendredi soir à l’hôpital de Sondalo près de Bormio, Cyprien Sarrazin est réveillé et conscient. Son état est stable, Il sera gardé en observation pour une durée encore indéterminée, dit le docteur Stéphane Bulle, médecin de l’équipe de France de ski alpin. pic.twitter.com/31RXju0QMl — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 28, 2024