"Für all die Hater da draußen": Vonn entgegnet ihren Kritikern

Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen weiterhin im Krankenhaus.

Von dort meldet sich die US-Amerikanerin nun mit einer Botschaft an ihre Kritiker.

"Es war nicht alles umsonst… es war alles. Und es war kein Traum… obwohl es sich jetzt, hier in diesem Krankenhausbett, weit entfernt anfühlt…", schreibt Vonn auf Instagram zu einem Video, das ihre Podestfahrten in diesem Winter zeigt.

"Aber ich habe es geschafft. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin angetreten und habe das geschafft, was die meisten in meinem Alter mit einer Teil-Knieprothese für unmöglich hielten. Diese Erinnerungen werde ich für immer behalten, und ich bin für jede einzelne dankbar. Jeder Moment war unglaublich. Jeder Moment war es wert", so Vonn weiter.

Diese Kritik hat Vonn verletzt

Sie habe es verletzt, dass Leute gesagt haben, sie sei egoistisch und solle ihren Olympia-Startplatz jemand anderem überlassen.

Deshalb habe sie alles, was sie in dieser Saison erreicht hat - unter anderem zwei Siege und die Führung im Abfahrts-Weltcup - noch einmal zusammengefasst.

"Für all die Hater da draußen, die nicht verstehen, was es bedeutet, sich seinen Platz zu verdienen", schreibt Vonn, die in sieben ihrer acht Rennen auf dem Podest stand.

Die 41-Jährige bedankt sich bei allen, die an sie geglaubt haben. "Es ist erst unmöglich, bis es geschafft ist. Ich habe mein ultimatives Ziel nicht erreicht … aber ich habe trotzdem viel geschafft."