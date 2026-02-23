Die ICE und ihre Transfer-Deadline(s)

Das tat die ICE auch in einer Abstimmung vor der Saison: Aus drei Daten wurde der 16. Februar (der 15. fällt auf einen Sonntag) in einer Abstimmung gewählt. Allerdings mit Ausnahmen: Spieler, die sich bei Olympia verletzten, könnten bis zum 2. März ersetzt werden.

Was ist LTIL?

So weit, so gut und auch logisch, knapp zwei Monate später war alles anders: Einige Vereinsmanager murrten bei einer Tagung im Dezember über eine eventuelle Chancenungleichheit, es kam zu einem Umdenken und einer Neuerung.

Lyle Seitz als Director of Hockey Operations entwarf ein Schreiben bezüglich "Long Term Injured List" (LTIL). Lose an etwas Ähnliches in der NHL angelehnt (die ICE gibt sich gerne als Mini-NHL), sollten Spieler, die mindestens 14 Tage ausfallen, auch nach der ICE-Deadline ersetzt werden können. Wird der urspüngliche Spieler dann wieder fit, können er und sein Ersatz im Kader bleiben.

Ob der Ersatz ein In- oder Ausländer ist, ist egal. Schließlich gilt die große Klammer weiter: Die Team dürften über die ganze Saison maximal 26 Domestic Player (einheimische Ü24-Spieler) oder Legionäre jeden Alters anmelden, wobei die Anmeldung der Domestic Players erst mit dem fünften Einsatz schlagend wird.

Kein Team kommt bisher auf diese Zahl, Bozen weist mit 24 Spielern den Höchstwert auf. Diese agierten auch vorausschauend so, dass sie den Kader bezüglich Playoffs frühzeitig verbreiterten, indem Goalie Christopher Gibson, Matt Cairns und Matteo Gennaro im Laufe der Saison verpflichtet wurden.

Alte Transferregeln widersprechen den neuen

Andere Teams wie Villach oder Ljubljana, die jetzt mehrere verletzte Defender aufweisen, können noch in den nächsten Tagen nachlegen, obwohl die eigentliche Deadline schon vorbei ist - LTIL machts möglich.

Überflüssig anzumerken, da für die Liga typisch: Die LTIL-Regelungen wurden nie offiziell publiziert, das Game Book weist lediglich die alten Transferregeln auf, die den neuen Regeln sogar widersprechen.

Zu dieser neuen Regelung kommen bereits bestehende, sodass die ganze Lage ziemlich unübersichtlich ausfällt. Hier daher ein Beispiel aus der Praxis: