Andrea Ellenberger hatte im Frühjahr bereits einen Schicksalsschlag zu verkraften, als sie aus dem Schweizer Skiteam flog. Nun folgt der nächste.

Die 31-Jährige stürzte vergangene Woche schwer im Training. Dabei zog sich die Riesentorlauf-Spezialistin einen Unterschenkelbruch, eine Knieverstauchung sowie mehrere starke Prellungen zu.

"Es soll einfach nicht sein", meldete sich Ellenberger über die Sozialen Medien aus ihrem Krankenhausbett.

Von vielen Verletzungen geplagt

Die Schweizerin zog sich im Laufe ihrer Karriere bereits drei Kreuzbandrisse zu. Es bleibt abzuwarten, ob die von Verletzungen gebeutelte Ellenberger nochmal einen Comeback-Versuch wagt.

In der laufenden Saison reichte es weder in Sölden noch in Killington für Weltcup-Punkte. Ihren größten Erfolg feierte sie bei der Ski-WM 2019 in Are, als sie mit ihren Kollegen Gold im Teambewerb holte.

