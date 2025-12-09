Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
0:4
0:1 , 0:2 , 0:1
  • James Van Riemsdyk
  • Andrew Copp
  • Nate Danielson
  • Dylan Larkin
NEWS

Kasper glänzt bei klarem Red-Wings-Sieg über Vancouver Canucks

Der 21-Jährige steuert einen Assist zum 3:0 bei. Am Ende gehen die Detroit Red Wings als klarer Sieger in Vancouver vom Eis.

Kasper glänzt bei klarem Red-Wings-Sieg über Vancouver Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Starker Auftritt von ÖEHV-Export Marco Kasper!

Der 21-Jährige steuert beim 4:0 seiner Detroit Red Wings in der NHL bei den Vancouver Canucks einen Assist bei und feiert einen klaren Auswärtssieg.

Schon im ersten Drittel biegen die Gäste auf die Siegerstraße ein und gehen durch van Riemsdyk mit 1:0 in Führung. Danach dauert es zwar etwas ehe Kasper und Co. weiter erhöhen können, in einem lange torlosen zweiten Drittel sind die Red Wings dann aber gleich doppelt erfolgreich.

Kasper verbucht Assist

Copp und Danielson netzen binnen weniger Sekunden ein und stellen auf 3:0. Beim Tor von Danielson verbucht Kasper den Assist - es ist sein zweiter in der laufenden NHL-Saison. Den Schlusspunkt setzt Larkin, der in Minute 56 das 4:0 der Gäste perfekt macht.

In der Eastern Conference liegen die Red Wings nun auf Rang vier, Vancouver ist in der Western Conference auf Rang 15 zu finden.

Minnesota ohne Rossi erfolgreich

Im Parallelspiel feiert Minnesota Wild einen 4:1-Auswärtserfolg bei Seattle Kraken. Ohne den verletzten ÖEHV-Export Marco Rossi gewinnen die Gäste durch Tore von Erikson Ek (22.), Johansson (49.), sowie zweier Empty-Net-Treffer von Kaprizov (59./EN) und Tarasenko (60./EN).

Für Seattle ist Eberle in Minute 27 zum zwischenzeitlichen Ausgleich im Powerplay erfolgreich. In der Tabelle liegt Minnesota auf Rang vier der Western Conference, Seattle ist 13.

