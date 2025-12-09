Vaterfreuden bei ÖSV-Adler - "Unsere kleine Prinzessin"

Nach dem Weltcup in Falun hatte sich Stefan Kraft in die Baby-Pause verabschiedet. Die Bewerbe in Ruka und Wisla ließ er aus, um seiner Frau Marisa bei der Geburt beizustehen.

Mit etwas Verspätung hat der Nachwuchs nun das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram hat Stefan Kraft die freudige Nachricht mit seinen Fans geteilt: "Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin". Auf dem Bild ist der Fuß des Neugeborenen zu sehen, der von den Händen der Eltern umfasst wird.

Ob Stefan Kraft noch länger bei seiner Familie bleibt oder bereits kommendes Wochenende in Klingenthal in den Weltcup zurückkehren wird, steht noch nicht fest.