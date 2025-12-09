NEWS

Vaterfreuden bei ÖSV-Adler - "Unsere kleine Prinzessin"

Mit etwas Verspätung ist die "kleine Prinzessin" von Stefan Kraft und seiner Frau Marisa zur Welt gekommen.

Vaterfreuden bei ÖSV-Adler - "Unsere kleine Prinzessin" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem Weltcup in Falun hatte sich Stefan Kraft in die Baby-Pause verabschiedet. Die Bewerbe in Ruka und Wisla ließ er aus, um seiner Frau Marisa bei der Geburt beizustehen.

Mit etwas Verspätung hat der Nachwuchs nun das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram hat Stefan Kraft die freudige Nachricht mit seinen Fans geteilt: "Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin". Auf dem Bild ist der Fuß des Neugeborenen zu sehen, der von den Händen der Eltern umfasst wird.

Ob Stefan Kraft noch länger bei seiner Familie bleibt oder bereits kommendes Wochenende in Klingenthal in den Weltcup zurückkehren wird, steht noch nicht fest.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Matti Hautamäki (Finnland)
#19 - Noriaki Kasai (Japan)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Stecher zieht erste Bilanz: "Haben erfolgreichen Winter vor uns"

Stecher zieht erste Bilanz: "Haben erfolgreichen Winter vor uns"

Skispringen
Nach Betrugsskandal: Simon gibt Weltcup-Comeback

Nach Betrugsskandal: Simon gibt Weltcup-Comeback

Biathlon
Kasper glänzt bei klarem Red-Wings-Sieg über Vancouver Canucks

Kasper glänzt bei klarem Red-Wings-Sieg über Vancouver Canucks

NHL
13
Hütter mahnt: "Dann wird der Druck einfach viel zu groß"

Hütter mahnt: "Dann wird der Druck einfach viel zu groß"

Ski Alpin
Champions League LIVE: FC Bayern München - Sporting Lissabon

Champions League LIVE: FC Bayern München - Sporting Lissabon

Champions League
Nach Platzverweis: Tornich und Hülsmann verpassen Jahresabschluss

Nach Platzverweis: Tornich und Hülsmann verpassen Jahresabschluss

Bundesliga
Hintergründe zum Marko-Aus bei Red Bull durchgesickert

Hintergründe zum Marko-Aus bei Red Bull durchgesickert

Formel 1
8
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Stefan Kraft Vaterfreuden