Shiffrin-Fauxpas: Ski-Queen zerstört Kristallkugel bei Party!

Eigentlich ist Mikaela Shiffrin für ihre Präzision auf der Piste bekannt.

Doch beim Feiern ihrer jüngsten Erfolge unterläuft der US-Amerikanerin ein folgenschweres Hoppala: Eine ihrer Kristallkugeln geht in Brüche.

Bestmarke von Moser-Pröll egalisiert

Die Weltcup-Saison 2025/26 ist für Mikaela Shiffrin einmal mehr eine Spielwiese der Rekorde. Mit dem Gewinn ihrer insgesamt sechsten großen Kristallkugel egalisiert sie die Bestmarke von Annemarie Moser-Pröll.

Doch die Freude über das wertvolle Edelglas währt nur kurz – zumindest in physischer Hinsicht.

Champagner-Korken zerstört Kristallkugel

Wie die 31-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen teilt, übersteht die Trophäe die Siegerparty nicht unbeschadet.

Der Grund für das Malheur ist ebenso kurios wie klassisch: Beim Öffnen einer Champagnerflasche trifft der herausschießende Korken die Kugel mit solcher Wucht, dass diese vom Tisch segelt und am Boden in zwei Teile zerbricht.

Kollegin Moltzan: "Nicht schon wieder..."

"Leider kein Aprilscherz", kommentiert Shiffrin das Bild der zerstörten Trophäe trocken. Auch ein kurzes "Oopsie" darf in ihrer gewohnt lockeren Art nicht fehlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine der begehrten Kugeln im Hause Shiffrin Schaden nimmt – Teamkollegin Paula Moltzan reagiert humorvoll mit einem „Nicht schon wieder“.