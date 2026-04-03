Shiffrin-Fauxpas: Ski-Queen zerstört Kristallkugel bei Party!

Saison der Superlative
Trotz des Glasbruchs blickt Shiffrin auf eine überragende Saison zurück. Neben dem Gesamtweltcup sichert sie sich auch die kleine Kugel im Slalom und krönt ihren Winter zudem mit Gold bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina. Im Kampf um die große Kugel hält die Deutsche Emma Aicher zwar lange dagegen, muss sich am Ende aber der Dominanz der US-Amerikanerin beugen.
In Shiffrins Trophäenschrank stehen mittlerweile 18 Kristallkugeln (sechs große, zwölf kleine). Da fällt das eine oder andere Bruchstück zwar optisch auf, an ihrem Status als "Ski-Queen" ändert das Hoppala jedoch rein gar nichts. Dass sie im nächsten Winter wieder voll angreift, scheint trotz – oder gerade wegen – des kleinen Party-Fails außer Frage zu stehen.