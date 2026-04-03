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Shiffrin-Fauxpas: Ski-Queen zerstört Kristallkugel bei Party!

Hoppala bei der Siegerparty in New York! Mikaela Shiffrin zerlegt ihre frisch gewonnene Kristallkugel kurios. "Nicht schon wieder", heißt es aus dem Team.

Shiffrin-Fauxpas: Ski-Queen zerstört Kristallkugel bei Party! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Eigentlich ist Mikaela Shiffrin für ihre Präzision auf der Piste bekannt.

Doch beim Feiern ihrer jüngsten Erfolge unterläuft der US-Amerikanerin ein folgenschweres Hoppala: Eine ihrer Kristallkugeln geht in Brüche.

Bestmarke von Moser-Pröll egalisiert

Die Weltcup-Saison 2025/26 ist für Mikaela Shiffrin einmal mehr eine Spielwiese der Rekorde. Mit dem Gewinn ihrer insgesamt sechsten großen Kristallkugel egalisiert sie die Bestmarke von Annemarie Moser-Pröll.

Doch die Freude über das wertvolle Edelglas währt nur kurz – zumindest in physischer Hinsicht.

Champagner-Korken zerstört Kristallkugel

Wie die 31-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen teilt, übersteht die Trophäe die Siegerparty nicht unbeschadet.

Der Grund für das Malheur ist ebenso kurios wie klassisch: Beim Öffnen einer Champagnerflasche trifft der herausschießende Korken die Kugel mit solcher Wucht, dass diese vom Tisch segelt und am Boden in zwei Teile zerbricht.

Kollegin Moltzan: "Nicht schon wieder..."

"Leider kein Aprilscherz", kommentiert Shiffrin das Bild der zerstörten Trophäe trocken. Auch ein kurzes "Oopsie" darf in ihrer gewohnt lockeren Art nicht fehlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine der begehrten Kugeln im Hause Shiffrin Schaden nimmt – Teamkollegin Paula Moltzan reagiert humorvoll mit einem „Nicht schon wieder“.

Saison der Superlative

Trotz des Glasbruchs blickt Shiffrin auf eine überragende Saison zurück. Neben dem Gesamtweltcup sichert sie sich auch die kleine Kugel im Slalom und krönt ihren Winter zudem mit Gold bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina. Im Kampf um die große Kugel hält die Deutsche Emma Aicher zwar lange dagegen, muss sich am Ende aber der Dominanz der US-Amerikanerin beugen.

In Shiffrins Trophäenschrank stehen mittlerweile 18 Kristallkugeln (sechs große, zwölf kleine). Da fällt das eine oder andere Bruchstück zwar optisch auf, an ihrem Status als "Ski-Queen" ändert das Hoppala jedoch rein gar nichts. Dass sie im nächsten Winter wieder voll angreift, scheint trotz – oder gerade wegen – des kleinen Party-Fails außer Frage zu stehen.

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