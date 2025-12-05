NEWS

Am Weg zurück: Gut-Behrami beginnt mit der Reha

Die Operation der Schweizerin war erfolgreich. Nun steht der Regenerations-Prozess an.

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat nach einer erfolgreich verlaufenen Knieoperation am Donnerstag das Spital verlassen.

Die 34-Jährige hatte sich am 20. November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain, Colorado, einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss zugezogen und damit ihre Abschiedssaison frühzeitig beenden müssen.

Gut-Behrami dankte den behandelnden Ärzten und richtet den Blick auf die Rehabilitation.

Comeback weiter offen

"Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen. Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen", erklärte die amtierende Gesamtweltcupsiegerin in einer Verbandsaussendung.

Ob die Gewinnerin von 48 Weltcup-Rennen noch einmal in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, ist offen.

