Die Ski-Frauen beschließen ihr Speed-Double in Beaver Creek mit einem Super-G. Ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Laura Pirovano (ITA) wird das Rennen eröffnen, als erste Österreicherin ist Stephanie Venier mit Nummer 7 an der Reihe. Die Tirolerin hat in der letzten Saison den Super-G in Crans-Montana gewonnen.

Danach geht es Schlag auf Schlag - die amtierende Weltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami (SUI) trägt Nummer 9, Federica Brignone (ITA) die 10 und Abfahrtssiegerin Conny Hütter die 11. Nach der Steirerin folgen Marta Bassino, Sofia Goggia (beide ITA). Mirjam Puchner und Kajsa Vickhoff Lie (NOR).

Die weiteren Startnummern der ÖSV-Athletinnen: 20 Ariane Rädler, 21 Nina Ortlieb, 30 Christina Ager, 31 Lisa Grill, 33 Magdalena Egger, 34 Michelle Niederwieser, 39 Ricarda Haaser.

Die Startliste im Überblick:

