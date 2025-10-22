Sturz im Training: Bassino muss um Olympia bangen

Marta Bassino hat sich kurz vor dem Saisonstart schwer verletzt.

Darüber informiert die FISI am Mittwoch. Bassino stürzte während einer Einheit mit dem italienischen Frauenteam im Val Senales.

Auf einem flachen Abschnitt der Leo-Gurschler-Piste rutschte die 29-Jährige bei ihrem zweiten Lauf weg, sie wurde erstversorgt und in Meran zum Röntgen gebracht.

Fraktur des Schienbeinkopfs

Dort ergab eine Untersuchung eine laterale Fraktur des Tibiaplateus im linken Bein, also einen Bruch des Schienbeinkopfes. Eine CT-Untersuchung soll das genaue Ausmaß der Verletzung zeigen. Am Samstag hätte Bassino beim Riesentorlauf in Sölden an den Start gehen sollen, nun droht zumindest eine mehrwöchige Zwangspause.

Für das italienische Ski-Team ist es nach der schweren Verletzung von Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die an einem rechtzeitigen Comeback arbeitet, der nächste Rückschlag.

Bassino holte WM-Gold im Super-G von Méribel (2023) sowie im Parallelbewerb in Cortina d'Ampezzo (2021). Sie holte sieben Einzel-Weltcupsiege, davon sechs im Riesenslalom und einen in der Abfahrt.