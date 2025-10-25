Nach schwerer Verletzung: Ski-Star "träumt"

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo werden ohne den italienischen Ski-Star Marta Bassino über die Bühne gehen.

Die Super-G-Weltmeisterin von 2023 zog sich in den vergangenen Tagen bei einem Trainingssturz im Schnalstal einen Bruch des linken Schienbeinkopfes als auch einen Innenbandriss zu.

Trotz des vorzeitigen Saison-Aus' kann die 29-jährige Italienerin mittlerweile aber wieder lächeln. Über Social Media meldet sich Bassino aus dem Spital - und gibt sich kämpferisch:

"Der Beginn einer anderen Saison", schreibt die Riesentorlauf-Spezialistin, die bereits erfolgreich operiert wurde und zuversichtlich in ihre Zukunft blickt: "Eine neue Erfahrung für mich, ich höre nicht auf zu träumen!"

Im italienischen Verband rechnet man mit einer Ausfalldauer von vier bis sechs Monaten.