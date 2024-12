Am Samstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) steigt in Beaver Creek mit der Abfahrt der Speed-Auftakt der Frauen im Weltcup-Winter 2024/25.

Dieser wird allerdings ohne Tamara Tippler über die Bühne gehen. Die 33-Jährige kehrt in diesem Winter nach ihrer Baby-Pause in den Weltcup zurück, Beaver Creek komme jedoch etwas zu früh, wie sich die Steirerin eingestehen muss.

Schon am Freitag verzichtete Tippler auf ein Training auf der Birds of Prey. "Ich habe meine sieben Sachen noch nicht so beieinander, wie es sich gehört. Wir sind im Weltcup unterwegs und in keinem Gaudirennen", meinte Tippler zu ihrem Verzicht.

Die Vernunft siegt

Sie vermisse noch einige Trainingstage. "Die Zeit ist knapp geworden mit der Vorbereitung. Ich habe die Vernunft siegen lassen, dass ich nicht so weit bin."

Im ersten Abfahrtstraining in Beaver Creek belegte Tippler Platz 43 (+3,88 Sek.), im zweiten Training fuhr sie auf Rang 35 (+3,62 Sek.).

