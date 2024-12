Fix! Comeback-Zeitpunkt von Lindsey Vonn steht fest

Es ist amtlich! Lindsey Vonn wird ihr Comeback in den Ski-Weltcup nächste Woche in St. Moritz geben.

Das kündigte die 40-Jährige am Freitagmorgen in einem Instagram-Post über ihren Sponsor Red Bull an. "Ich habe gehört, dass St. Moritz zu dieser Jahreszeit ziemlich schön ist", sagte Vonn.

Daraufhin bestätigte das US-Skiteam, dass die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin in St. Moritz antreten wird. Von ihren 82 Weltcupsiegen waren allein fünf auf der Corviglia.

Somit gibt Vonn nach über sechsjähriger Rennpause ihr Comeback im Ski-Zirkus. Es wird ihr erstes großes Rennen seit Februar 2019 sein, als sie bei der WM in Schweden den dritten Platz in der Abfahrt belegte. Eine Reihe von Verletzungen, unter anderem am Knie, führten damals zum Karriereeende.

