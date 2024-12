Beim Comeback 14. - Vonn: "Kann noch viel schneller sein!"

presented by

Lindsey Vonn ist in St. Moritz auf die große Ski-Weltcupbühne zurückgekehrt - und wie!

Das erste Rennen nach knapp sechs Jahren Pause lief beinahe perfekt. Mit Startnummer 31 ging die Speed-Queen ins Rennen und sorgte für großes Aufsehen. Vonn kam im Super-G auf Anhieb als 14. ins Ziel - kann in manchen Abschnitten sogar mit der absoluten Weltspitze mithalten. Und das, obwohl sie augenscheinlich nicht ins letzte Risiko ging.

Nach dem Super-G gibt die US-Amerikanerin im Interview mit dem "ORF" erste Einblicke in ihre körperliche, wie mentale Verfassung: "Mir geht es ganz gut. Meinem Knie geht es gut - ich denke auch nicht dran, ich denke nur ans Skifahren. Es war so ein geiles Rennen heute. Am Start zu stehen, war supercool."

Am Start wirkte Vonn - wie gewohnt - voll fokussiert. Nachdem sie ins Ziel kam, strahlte die 82-fache Weltcupsiegerin übers ganze Gesicht.

"Dieses Gefühl liebe ich"

Im Gespräch mit "Eurosport" hatte die 40-Jährige dann immer noch ein breites Grinsen auf den Lippen. Der Rennsport fehlte Vonn ganz offensichtlich.

"Es fühlt sich so gut an, die Nerven, die Schmetterlinge, das Adrenalin zu haben. Ich fühle mich immer so, als wäre es nur ich gegen den Berg - und dieses Gefühl liebe ich. Beim Skifahren gibt es keine Limits. Ich denke, das war der perfekte Start."

Allerdings lief es im Vorfeld ihres 396. Weltcupsrennens nicht ideal. Die Routine fehlte etwas, wie Vonn ausführt: "Ich war ein bisschen gestresst und hektisch. Ein paar Dinge habe ich vergessen, weil ich es lange nicht gemacht habe. Wenn du in der Routine bist, läuft alles glatt ab. Aber ich komme gerade in diese Routine zurück."

Mit den Learnings aus dem ersten Rennen nach dem Comeback erwartet sich Vonn sogar schon eine Steigerung: "Morgen wird es besser, weil ich jetzt daran gewohnt bin. Das erste ist das härteste, weil du da einfach hineinspringen musst."

Sicherheit vor Risiko nur im ersten Rennen

Aber nicht nur deshalb soll es beim zweiten Super-G in St. Moritz am Sonntag (11 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum nächsten Schritt kommen. Die Abfahrts-Olympiasiegerin hatte für ihr Comeback-Rennen nämlich ein oberstes Ziel, wie sie verrät:

"Ich wollte nicht so viel riskieren, heute war nicht der Tag, um irgendetwas Besonderes zu tun. Ich wollte ins Ziel kommen und habe alles geschafft, was ich wollte."

Beim zweiten Super-G in St. Moritz will Vonn dann jedoch eine andere Herangehensweise wählen: "Morgen werde ich sicher mehr Gas geben, mehr Risiko nehmen." Ob sogar ein Podest möglich ist? Vonn gibt sich zumindest ambitioniert:

"Der Druck kommt von mir selbst, ich möchte gut fahren. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich noch viel schneller sein kann. Ich muss aber trotzdem Geduld haben."

