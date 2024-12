Conny Hütter on fire!

Nach dem Sieg in der Abfahrt in Beaver Creek feiert die Steirerin im Super-G in St. Moritz den zweiten Erfolg in der noch jungen Speed-Saison. Hütter hängt in einem hochklassigen Rennen Lara Gut-Behrami (SUI/+0,18) und Sofia Goggia (ITA/+0,33) ab und feiert ihren achten Weltcup-Sieg.

Bei Kaiserwetter und guten Pistenbedingungen findet Hütter die beste Linie und holt dank Topspeed im Schlussteil die entscheidenden Hundertstel heraus. Mit Mirjam Puchner auf Rang neun (+0,76) schafft es nur eine weitere ÖSV-Athletin in die Top Ten.

Vonn bei Comeback in den Top 15

Mehr als erfolgreich verläuft das Comeback von Lindsey Vonn nach sechs Jahren Pause.

Die 40-jährige US-Amerikanerin fährt mit Startnummer 31 auf den beeindruckenden 14. Platz, ihr Rückstand auf Hütter beträgt 1,18 Sekunden. Dabei scheint Vonn aber noch nicht vollstes Risiko eingegangen zu sein.

Eine Knie-Teilprothese ermöglichte der 40-jährigen Vonn ein Comeback, das für viel Aufsehen und Diskussion sorgte. Nach Marcel Hirscher fährt damit auch die zweite Ski-Legende nach Jahren im sportlichen Ruhestand bei der Rückkehr direkt in die Punkte.

Rädler kann Podestplatz nicht bestätigen

Damit landet Vonn in der Ergebnisliste vor vielen Österreicherinnen.

Ricarda Haaser fährt mit Startnummer 43 auf Rang 19, zeitgleich mit Stephanie Venier. Ariane Rädler, in Beaver Creek als Dritte am Podest, kann ihre Leistung vom Saisonauftakt nicht bestätigen und wird nur 24..

Lisa Grill und Christina Ager sammeln ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Nina Ortlieb und Magdalena Egger schaffen es nicht in die Top 30.

Ergebnis des Super-G in St. Moritz:

