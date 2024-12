Am Wochenende ist es so weit: Lindsey Vonn wird nach fast sechs Jahren in den alpinen Ski-Weltcup zurückkehren.

In St. Moritz geht die einstige Speed-Queen erstmals nach ihrem Karriereende wieder im Weltcup an den Start. Dafür erntete sie von einigen Schweizer Ski-Legenden Kritik.

"Ich dachte: So bescheuert kann sie nicht sein. Aber sie ist es offensichtlich – leider. Für mich macht Lindsey damit viel von ihrem Image kaputt", sagte etwa Sonja Nef dem "Blick". Im selben Medium meinte Bernhard Russi: "Sie hat absolut keine Chance. Und zweitens ist es brandgefährlich. Ich hoffe, sie überlegt es sich noch einmal."

Mit Pirmin Zurbriggen äußerte sich auch ein dritter bekannter Schweizer zu Vonns Comeback im "Blick": "Es besteht die Gefahr, dass Vonn sich ihr künstliches Knie zerfetzt. Und zwar so, dass sie in ihrem ganzen Leben nicht mehr richtig Sport treiben kann. Das wäre besonders traurig."

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Auf der Social-Media-Plattform "X" scheint die US-Amerikanerin jetzt auf Zubriggens Aussagen gestoßen zu sein.

Unter dem Posting schreibt sie verärgert: "Wisst ihr, ich habe genug von Leuten, die negative Dinge über meine Zukunft voraussagen. Es reicht jetzt. Bernard, Sonja und jetzt Primin... gibt es einen Grund, warum alle ehemaligen Schweizer Skifahrer so denken? Sind sie alle Ärzte geworden und ich habe es verpasst, denn sie reden so, als wüssten sie mehr als die besten Ärzte der Welt."

Von den negativen Stimmen hat sich die 40-Jährige jedenfalls nicht beirren lassen. Wie ihr Comeback tatsächlich verläuft, kannst du hier bei uns mitverfolgen.

Der Super-G der Frauen in St. Moritz – Samstag, ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

You know, I’m getting pretty tired of people predicting negative things about my future. It’s enough now. Bernard, Sonja and now Primin… is there a reason all former Swiss skiers think this way? Did they all become doctors and I missed it, because they talk like they know more…