Simon Eder: "Dann ist mir um's Männer-Team nicht Angst und Bange"

LAOLA1: So oder so: In absehbarer Zeit wird es deinen allerletzten Zieleinlauf geben. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dir dieses Bild vor Augen führst?

Eder: Das ist natürlich hart für mich, weil es mein Traumberuf ist. Ich hatte jetzt einige Jahre Zeit, um zu begreifen, dass das irgendwann Realität sein wird. Danach wartet ein anderer schöner Lebensabschnitt auf mich. In dem man nicht mehr jeden Tag müde vom Training ist und mehr Zeit hat. Wenn man fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzt oder drei Stunden auf den Skirollern steht, kommt man nicht nach Hause und ist dann für alles zu haben. Du musst ja dann auf die Regeneration schauen. Ich freue mich auch auf die Zeit danach.

LAOLA1: Wenn du auf deine bisherige Karriere zurückblickst: Was war aus emotionaler Sicht dein größter Erfolg?

Eder: Das ist größer, ich kann das nicht nur an einem Rennen festmachen. Ich hatte einen guten Start bei den Junioren und bin danach körperlich in eine Abwärtsspirale gekommen. Das war die härteste Zeit meiner Karriere. Ich bin in ein Übertraining geklommen und ab 2003 ist es schleichend bergab gegangen. Ich hatte Herzrhythmusstörungen und einen Ruhepuls von 80. Damals stand ich kurz vor dem Karriereende. Drei in Jahre in Folge war das so. Dann ist es langsam wieder bergauf gegangen, ich hatte meine erste Saison im Weltcup und meinen ersten WM-Einsatz. Dass ich nach all dem wieder zurückgekommen bin, war vielleicht mein größter Erfolg.

LAOLA1: Es könnte heuer dein letztes Mal als Aktiver in Hochfilzen sein. Was bedeutet dir dein "Wohnzimmer" persönlich?

Eder: Ich kenne sehr viele der Leute, die daran beteiligt sind, dass wir hier unsere Rennen bestreiten können. Es ist einfach lässig, wenn du deine Runden drehst und alle 100 Meter schreit dir jemand zu. Gleichzeitig gilt es aber auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du darfst dir zuhause nicht zu viel Druck auferlegen. In den Tagen vor den Rennen kannst du das noch ein wenig genießen. Aber danach musst du dich voll aufs Rennen fokussieren und schauen, dass die Automatismen kommen. Es ist jedes Mal aufs Neue eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude.

LAOLA1: Mit welcher Zielsetzung gehst du in die Rennen in Hochfilzen?

Eder: In den letzten beiden Saisonen habe ich versucht, alles mehr passieren zu lassen. Also am jeweiligen Tag mein bestes Rennen zu laufen. Natürlich wäre ich gerne in den Top 10. Aber wenn es dann ein 21. Platz mit zwei Nullern ist, kann ich sehr zufrieden sein, weil ich das Beste aus mir herausgeholt habe.

LAOLA1: Worüber wir letztes Jahr in Hochfilzen und im weiteren Saisonverlauf laufend gesprochen haben, war das Material. Auch du hast das Thema sehr offen angesprochen. Habt ihr das über den Sommer besser in den Griff bekommen?

Eder: Ich denke schon, aber die Saison ist noch recht jung. Es war ein solider Start - oder sogar mehr. Lisa (Hauser, Anm.) hat ja schon einen Sieg in der Tasche. Aus meiner persönlichen Sicht wäre die Saison damit schon gerettet, alle Strapazen haben sich gelohnt (lacht). Es war ein cooler Start, aber wir haben zehn Stationen, an denen man sich messen lassen muss. Letztes Jahr waren wir mit den Ergebnissen in Hochfilzen alle nicht happy. Das wollen wir heuer besser machen.

LAOLA1: Ein Grund für die Schwierigkeiten am Materialsektor ist sicher das Fluorverbot. Das hat vieles verändert und größere Nationen wie Norwegen oder Frankreich haben auch mehr Möglichkeiten. Aber kann man es wirklich nur daran festmachen?

Eder: Es ist nie nur ein Grund, sondern immer mehrere. Man muss alle Zahnräder zusammenfügen und wenn sie sich drehen, kann man wieder mithalten. Es schaut jetzt wieder besser aus, aber das erste Resümee können wir erst vor Weihnachten ziehen. Dann sehen wir, was man mit Blickrichtung Oberhof (8. bis 11. Jänner; Anm.) besser machen kann.

LAOLA1: Du und David Komatz seid die großen Routiniers im Team, mit Felix Leitner fiel kurz vor der Saison überraschend einer weg. Hast du mit seinem Karriereende gerechnet?

Eder: Es war schon eine Überraschung. Natürlich ist es zäh, wenn man eine Bandscheiben-Operation hatte. Es ist extrem schade um ihn. Wir haben ein großes Talent verloren und wir hatten ihn auch als Typ gerne dabei. Für die Staffel ist er sowieso ein riesiger Verlust. Es tut mir schon immer noch richtig weh, wenn ich an daran denke, dass er nicht wiederkommen wird. Aber natürlich ist es seine Entscheidung und die muss man respektieren.